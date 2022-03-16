Афины , , 15:42 — REGNUM Поддержку со стороны США внешней политики Греции, включая против «агрессивной риторики Турции», пообещал греческим властям американский посол в Афинах Джеффри Пайетт. Его слова 16 марта приводит офис первого заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса.

Джеффри Пайетт

По словам посла США, Греция смогла успешно оправиться от экономического кризиса, который продолжался в течение более чем 10 лет.

«Во время моего пребывания в должности я тесно сотрудничал с правительствами Соединенных Штатов и Греции в усилиях по восстановлению страны в области экономики, обеспечения политической стабильности, а также в области внешней политики», — сказал он.

Также Пайетт добавил, что за это время были сделаны важные внешнеполитические шаги, такие как Преспанское соглашение, имеющее особое значение на фоне кризиса вокруг Украины, так как Северная Македония стала членом НАТО.

«Греция находится на правильной стороне истории и пользуется поддержкой США по важным вопросам внешней политики, таким как агрессивная риторика Турции», — добавил посол США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели в Стамбуле переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов.