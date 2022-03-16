Астана, 16 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Для построения нового Казахстана нужно изменить парадигму его развития. Об этом 16 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к согражданам в парламенте.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Разные взгляды — единая нация» — основной принцип нового Казахстана», — заявил Токаев.

Он отметил, что власти будут бороться с архаикой, радикализмом, иждивенчеством, культом потребления и коррупцией в стране. Президент в конце послания подчеркнул, что жителям республики необходимо преодолеть «взаимное отчуждение», чтобы вернуть веру в перемены.

Токаев в ходе выступления анонсировал ряд инициатив, которые планируется внедрить в республике. Будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Также планируется пересмотреть порядок работы СМИ и агитации в соцсетях. Будет упрощена регистрация политических партий, а главе республики запретят состоять в какой-либо партии.