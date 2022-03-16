Ижевск, 16 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. С начала текущего года из Удмуртии было отправлено 119 тонн продукции свиноводства в Монголию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

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Вся экспортируемая продукция была признана безопасной и соответствующей нормам страны-импортера. На каждый из видов мясной продукции были оформлены ветеринарные сертификаты — всего 18 документов.

Качество продукции подтверждено по результатам лабораторных исследований в БУ УР «УВДЦ» в Ижевске (Удмуртский ветеринарно — диагностический центр) и ФГБУ «ЦНМВЛ» в Казани (Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года на недружественные страны приходилось около 16% экспортных поставок предприятий Удмуртии, оставшиеся 84% продолжают работать.

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