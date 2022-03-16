Москва, , 15:38 — REGNUM Актёр театра и кино Евгений Сытый скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщили 16 марта в Московском художественном театре имени А. П. Чехова.

Евгений Сытый Mxat.ru/

В театре сообщили, что в последние годы актёр болел, но продолжал работать, даже когда было уже нелегко.

«4 ноября 2021 он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль «№ 13D». В тот вечер из театра его увезла «скорая», как оказалось — навсегда», — говорится в сообщении МХТ.

«Сегодня после тяжёлой болезни не стало Евгения Сытого, актёра-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года», — добавили в МХТ.

«Он никогда не учился на артиста, просто был им — талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным. Выпускник Кузбасского политехнического института, он играл и ставил спектакли в кемеровском театре «Ложа», созданном в 1991 году Евгением Гришковцом, высоко ценившим актёрское дарование Сытого», — говорится в некрологе.

Прощание с артистом состоится 18 марта. Гражданская панихида пойдёт в МХТ имени А. П. Чехова, а отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похоронен Евгений Сытый будет на родине, в Кемеровской области.