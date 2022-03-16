Москва, , 15:37 — REGNUM Для Китая последствия санкций, которые введены не против него и не им, могут оказаться даже более чувствительными, чем для Запада и России. Поскольку «большой шкаф громче падает», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Далянь, Китай JesseW900

«Китай является крупнейшим мировым экспортером, и одновременно крупнейшим импортером сырья. Для него ситуация, когда цены на сырье, а также продовольствие взлетают вверх, а покупательная способность его крупнейших покупателей — США и ЕС, сокращается, является довольно тревожной.

Вероятно, запасной вариант, который Китай готовился реализовать позднее, придется запускать прямо сейчас. Он состоит в том, чтобы увеличивать внутреннее потребление и тем самым поддержать работоспособность своей экономики.

Ситуация, при которой ценность юаня как валюты международной торговли и сбережений возрастает, будет этому благоприятствовать — можно будет сбрасывать часть инфляции вовне.

Но рост стоимости юаня и уровня доходов китайцев будет сокращать конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках.

Впрочем, этот процесс будет не быстрым, а главное сейчас — не допустить резкого обвала производства в стране, за которым по цепочке может начаться наоборот, снижение внутреннего спроса.

Частично Китай может решить проблему за счет роста товарооборота с Россией, покупая больше российского сырья и продавая нам больше товаров.

Но емкость российского рынка несопоставима с емкостью рынков США и Европы, которые сейчас могут сильно просесть из-за роста цен на топливо и сырье», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И заявил, что эскалация санкций в отношении России усложняет восстановление мировой экономики.

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