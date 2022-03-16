Уфа, 16 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Пилотный проект комплексного развития территорий намерены запустить в башкирском городе Нефтекамск. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Микрорайон «Сокол»

«Для Башкирии комплексное развитие территории — это новые возможности. Претворение в жизнь проекта поможет расселить людей из аварийного и ветхого жилья, обновить застройку, транспортную инфраструктуру города и привлечь внебюджетные источники финансирования», — приводит пресс-служба слова заместителя минстроя республики Артема Ковшова.

Отмечается, что сейчас в ведомствах и министерствах региона идет согласование разработки. Начать реализовывать проект планируют уже в 2022 году. Сообщается, что в Нефтекамске необходимо расселить 200 человек и снести пять многоквартирных домов, которые были признанными аварийными (общая площадь 3746 кв. метров).

На месте двухэтажных аварийных жилых домов планируется построить высотные многоквартирные дома (примерный жилой фонд составит 80 тысяч кв. метров). На этой территории планируется благоустроить территорию и построить детский сад на 160 мест.

Помимо этого, в Башкирии комплексному развитию подлежат 11 территорий в городе Стерлитамак, Уфа, а также в Чишминском и Туймазинском районах.

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