Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Редакция портала Screen Rant составила топ-10 «самых крутых» автомобилей, которые появились в видеоиграх. Статья была опубликована 16 марта на сайте издания.

Игра

Во вторую половину списка вошли M35 Mako (Mass Effect), Phantom Corsair (L.A. Noire), Ghost (Halo 3), Bullet GT (Grand Theft Auto IV) и Sweet Tooth's Van (Twisted Metal).

Пятое и четвертое места заняли Scorpion (Halo 3) и GT Citroen (Gran Turismo 5), третье и второе — The Regalia (Final Fantasy XV) и Warthog (Halo). Возглавил рейтинг Screen Rant бэтмобиль из игры Batman: Arkham Knight.

Напомним, релиз Batman: Arkham Knight состоялся 23 июня 2015 года. В этой игре бэтмобиль представляет собой не только небольшой «танк» способный давить остальные авто, он также имеет мощное вооружение и «катапульту», которая запускает в воздух главного героя.