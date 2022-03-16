Составлен топ-10 «самых крутых» автомобилей в видеоиграх
Вашингтон, 16 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Редакция портала Screen Rant составила топ-10 «самых крутых» автомобилей, которые появились в видеоиграх. Статья была опубликована 16 марта на сайте издания.
Во вторую половину списка вошли M35 Mako (Mass Effect), Phantom Corsair (L.A. Noire), Ghost (Halo 3), Bullet GT (Grand Theft Auto IV) и Sweet Tooth's Van (Twisted Metal).
Пятое и четвертое места заняли Scorpion (Halo 3) и GT Citroen (Gran Turismo 5), третье и второе — The Regalia (Final Fantasy XV) и Warthog (Halo). Возглавил рейтинг Screen Rant бэтмобиль из игры Batman: Arkham Knight.
Напомним, релиз Batman: Arkham Knight состоялся 23 июня 2015 года. В этой игре бэтмобиль представляет собой не только небольшой «танк» способный давить остальные авто, он также имеет мощное вооружение и «катапульту», которая запускает в воздух главного героя.