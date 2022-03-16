Алма-Ата, Казахстан, 16 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» организовала в аэропорту Алма-Аты тожественную церемонию открытия авиационного маршрута в Улан-Батор и обратно. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казазхстана.

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«Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнёрства между Казахстаном и Монголией», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что самолёты между странами будут летать каждую среду. Борт сможет принимать до 98 пассажиров.

Стоит отметить, что рейс Алма-Ата — Улан-Батор впервые был торжественно открыт в сентябре 2020 года. Но этот маршрут не начал полноценно работать из-за карантинных ограничений, которые стали вводить в мире.