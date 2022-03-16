Ясиноватая, ДНР, , 15:25 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрелял города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 16 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

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Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мобильная связь и интернет на восточных окраинах Мариуполя восстановлены сотовым оператором Донецкой Народной Республики (ДНР).