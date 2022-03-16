Ижевск, 16 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. С 23 марта ГКБ№8 в Ижевске перестанет являться ковид-центром и возобновит работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Пациентов с коронавирусом стационар уже перестал принимать. После проведения дезинфекции возобновится прием пациентов неинфекционного профиля.

В настоящее время на лечении в ковид-госпиталях республики остаются 723 пациента, объем свободного коечного фонда составляет около 40%.

Замминистра здравоохранения республики Марина Петренко заверила, что даже на фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе сохраняется необходимое число коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией — 1049 мест в больницах Глазова, Воткинска, Ижевска, Можги и Сарапула, а также койки в Республиканской детской клинической больнице и в роддоме №5.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток в ковид-центры Удмуртии госпитализированы 45 человек, накануне в больницы попали 23 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 6189 человек, 460 пациентов ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 76 человек — в тяжелом состоянии, из них 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).