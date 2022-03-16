Сеул, 16 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 16 марта телефонные переговоры с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

В ходе 25-минутных переговоров стороны обсудили пути развития сотрудничества в ряде областей, включая углеродную нейтральность, космос и цепочки поставок.

Юн Сок Ёль также выразил надежду на практическое сотрудничество в различных областях в будущем.

В свою очередь, Моррисон пообещал внести вклад в мирный процесс на Корейском полуострове, а также выразил надежду на проведение личной встречи в Сеуле.

Моррисон является четвертым иностранным лидером, с которым Юн Сок Юль провел телефонные переговоры. Ранее избранный президент Южной Кореи побеседовал с президентом СШАДжо Байденом, с премьер-министром ЯпонииФумио Кисидой и премьер-министром ВеликобританииБорисом Джонсоном.