Куала-Лумпур, 16 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В министерстве международной торговли и промышленности Малайзии заявили, что страна является одной из крупнейших в мировой торговле полупроводниками, сообщает Antara.

Флаг Малайзии

На долю Малайзии приходится 7% мировой торговли полупроводниками.

«Когда мир пострадал от пандемии, разразившейся в первом квартале 2020 года, возникла проблема глобального дефицита поставок полупроводников», — заявил министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али.

Эпидемия коронавируса повлияла на работу заводов по производству полупроводников в нескольких странах. Государство внедрило политику для увеличения инвестиций и укрепления цепочек поставок полупроводников.

Малайзия ввела нулевую налоговую ставку на 10 лет для инвестиций в производственный сектор с капитальными вложениями в размере от 300 до 500 миллионов малайзийских ринггитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 32 800 случаев заражения коронавирусом нового типа.