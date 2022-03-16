Москва, 16 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча за удаление в матче с «Ростовом». Об этом 16 марта заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Рубина» Виталий Лисакович (слева)

«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». Наказание: дисквалифицировать на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Он отметил, что Лисакович принял участие в заседании комитета, на котором объяснил свои действия. Также было просмотрено видео эпизода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рубин» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС оценить качество работы судьи Виталия Мешкова в матче с «Ростовом».

Читайте также: «Рубин» попросил РФС оценить работу судьи в матче с «Ростовом»