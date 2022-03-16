Кишинёв, 16 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Национальный банк Молдавии 16 марта повысил базовую ставку с 10,5% до 12,5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Решение было основано на анализе и оценке макроэкономической информации, поступившей после январских прогнозов, которые в целом подтвердили некоторые предположения и выводы, отраженные в отчёте об инфляции, но и свидетельствовали о риске отклонений от прогноза», — говорится в сообщении.

Кроме того, ставки на кредиты overnight были подняты с 12,5% до 14,5%, а депозиты overnight — с 8,5% до 10,5%.

Стоит отметить, что в январе уровень годовой инфляции в Молдавии составил 16,6%. Ранее в Нацбанке республики сообщили, что к третьему кварталу текущего году ожидается рост уровня инфляции до 20,6%, но это при «благоприятном» прогнозе.