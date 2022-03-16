Рим, 16 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. МИД России устами одного из своих руководителей предупреждает европейцев о последствиях их неумного сегодняшнего поведения для них самих, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 марта, комментируя высказываниядиректора Четвертого Европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

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Как сообщалось ранее, Пилипсон в интервью РИА Новости заявил, что после того, как спецоперация России наУкраине достигнет своих целей, европейским «партнерам» придется расплачиваться за ущерб, «который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями».

«С рассуждениями директора 4 европейского департамента МИД России Пилипсона я бы посоветовал познакомиться в полном виде — очень толково всё изложено. В этом интервью есть, в частности, важная фактура относительно укоренённости русофобского мировоззрения на Балканах в её проекции на сегодняшний день, причём особенно в странах, подвергнутых в своё время окатоличиванию. Именно это, на мой взгляд, тут исходная посылка. Участие этих стран в западных блоках, на которое в качестве причины сегодняшних действий указывает Пилипсон, — производное от неё. Но это тоже, конечно, важная причина. В таких странах, однако, — в Болгарии, Черногории, Боснии и Герцеговине — прозападные элиты своими действиями ломают культурный код своих народов, что без последствий для них и их стран не останется. На этом фоне, конечно, Сербия ведёт себя очень и очень достойно.

Важно ещё и то, что куратор юго-западного направления нашей европейской политики задаёт очень верный тон общения с непосредственными партнёрами России в Европе, отказываясь от каких-либо оправданий по поводу специальной военной операции России на Украине и, наоборот, предупреждая европейцев о последствиях их неумного сегодняшнего поведения для них самих. Операция действительно будет доведена до логического завершения — конца украинского русофобского режима, а вот европейским русофобам придётся отчитаться перед своими избирателями за ущерб, нанесённый ими в проамериканском раже национальным интересам своих стран. Дайте срок, и очень многим это будет стоить как минимум карьеры», — отметил Михаил Демурин.