Самара, 16 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Директора частной образовательной организации заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Prokuror-kaluga.ru Мошенница работала в полиции бухгалтером

В ходе проверки было установлено, что центр занятости населения города Кинели в рамках реализации национального проекта «Демография» заключил контракт с частной образовательной организацией «Аструм» по дополнительному профессиональному обучению женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

По окончании обучения проведшим обучение лицам были выданы дипломы об окончании курса профессиональной переподготовки и присвоена квалификация «Бухгалтер». В результате организация получила более 180 тысяч рублей из средств, выделенных на реализацию данного нацпроекта.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что частное образовательное учреждение работало без лицензии, поэтому не имело права на выдачу дипломов о прохождении обучения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.