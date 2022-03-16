Москва, 16 марта 2022, 15:18 — REGNUM Хотя с ноября 2021 года вложения России в гособлигации США выросли почти вдвое (с $2,4 млрд до $4,5 млрд), сам объем вложений невелик, если сравнивать как с общим объемом ЗВР России ($643 млрд), так и госдолгом США ($30 трлн), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.
Как сообщало ИА REGNUM, вложения России в государственные бумаги минфина США в декабре 2021 года и январе 2022 года в совокупности увеличились на $2,094 млрд по сравнению с ноябрём и достигли $4,503 млрд.
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