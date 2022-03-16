Оренбург, 16 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Оренбурге 18 марта состоится митинг-концерт «Русская Весна», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, а также в поддержку российской военной специальной операции в защиту населения Донбасса. Мероприятие пройдет под девизом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». Об этом сообщит пресс-служба мэрии.

Rostov-gorod.ru Акция «Zа Россию»

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На концерте, который организуют на набережной реки Урал, выступят группы «Комбат», «Контингент» и другие творческие коллективы города.

Как сообщает минкультуры Оренбургской области, в регионе проходит фестиваль «Крымская весна». Ежегодно 18 марта проходят тематические концерты, выставки, встречи. В 2022 году подготовлено более 20 мероприятий.

Напомним, 18 марта 2014 года Крым официально вошёл в состав России. Возвращение было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Москве президентом РФ и главой Крыма.