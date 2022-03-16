Донецк, 16 марта 2022, 15:17 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив три снаряда калибра 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 марта киевские боевики обстреливали территорию ДНР 23 раза.
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