Донецк, , 15:17 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив три снаряда калибра 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Победа — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 марта киевские боевики обстреливали территорию ДНР 23 раза.

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