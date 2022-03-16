Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурге приняли в целом проект создания рабочей группы по сохранению исторического центра города. Такое решение принято 16 марта на очередном заседании петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект постановления о создании рабочей группы был внесён постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. В Заксобрании его обнародовал председатель комиссии, член фракции «Единая Россия» Валерий Гарнец.

«Предполагаемый проект постановления Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовлен с целью возобновить деятельность рабочей группы, которая работала в пятом и шестом созывах, — заявил депутат. — В рамках заседания рабочей группы рассматривались проекты нормативных актов, материалы обоснований обращений по вопросам охраны объектов культурного наследия и зон охраны».

Планируется, что в эту группу войдут депутаты, представители фракций различных политических партий Заксобрания. Вместе с тем губернатор Петербурга Александр Беглов предложил включить также представителей городских профильных комитетов.

Законопроект принят в целом. Его поддержали 47 парламентариев. Среди тех, кто воздержался или выступил против, не оказалось ни одного депутата.