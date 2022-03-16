Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурге приняли в целом проект создания рабочей группы по сохранению исторического центра города. Такое решение принято 16 марта на очередном заседании петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Проект постановления о создании рабочей группы был внесён постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. В Заксобрании его обнародовал председатель комиссии, член фракции «Единая Россия» Валерий Гарнец.

«Предполагаемый проект постановления Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовлен с целью возобновить деятельность рабочей группы, которая работала в пятом и шестом созывах, — заявил депутат. — В рамках заседания рабочей группы рассматривались проекты нормативных актов, материалы обоснований обращений по вопросам охраны объектов культурного наследия и зон охраны».

Планируется, что в эту группу войдут депутаты, представители фракций различных политических партий Заксобрания. Вместе с тем губернатор Петербурга Александр Беглов предложил включить также представителей городских профильных комитетов.

Законопроект принят в целом. Его поддержали 47 парламентариев. Среди тех, кто воздержался или выступил против, не оказалось ни одного депутата.