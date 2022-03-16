Москва, , 16:11 — REGNUM Реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стала особенно актуальной в период беспрецедентного давления антироссийских санкций. Новые предложения по поддержке российского бизнеса на брифинге 16 марта обнародовало Минэкономразвития. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в план, который готовился последние две недели всеми ведомствами, включены 110 конкретных мер, которые нужно реализовать в ближайшие несколько недель.

«При этом, 60 мер плана развития экономики в условиях санкций уже реализовано правительством за прошедший период. Для бизнеса уже запущены меры, которые связаны с обеспечением максимально гибких условий работы в части проверок, помощи системообразующим предприятиям и сектору МСП.

До конца года введен мораторий на проверки, продлены более 120 видов лицензий, упрощена сертификация при производстве продукции. Для малого и среднего бизнеса расширен доступ к пополнению оборотных средств, упрощены процедуры импорта продукции, ведется мониторинг управления ситуацией на потребительском рынке и другие мероприятия. Это план первоочередных мер. Он будет оперативно пересматриваться, дополняться. И сейчас мы уже начали работу над следующим пакетом предложений», — сообщил Максим Решетников.

Реализована совместная программа Правительства России и Банка России по предоставлению кредитных каникул. Банк России дал возможность банкам реструктуризировать кредиты МСП в тех отраслях, которое определило правительство: промышленность, торговля, сельское хозяйство и другие. По этой программе банки на полгода переносят платежи по кредиту, либо предоставляют бизнесу рассрочку по процентным платежам.

По словам Максима Решетникова, под эту программу попало более половины всего портфеля кредитов для МСП. Второе направление — это льготное фондирование банков. Банк России предоставил коммерческим банкам дополнительную ликвидность под льготную ставку для того, чтобы они не останавливали кредитование МСП.

У средних компаний есть возможность получить кредиты под 13,5%, у малого и микробизнеса — под 15%. Общий объем этой программы — 300 млрд рублей. Дополнительно запущена программа льготного кредитования под инвестиционные цели. Ее потенциальный объем составит более 200 млрд.

«Для заемщиков действуют те же условия и те же ставки — средние компании могут получить кредиты под 13,5%, малые и микро — под 15%. Но программа идет на инвестиционные цели, на импортозамещение или продолжение тех инвестиционных программ, которые компании уже начали», — пояснил Решетников.

По словам главы ведомства, в Минэкономразвития также обсуждается запуск еще одной программы кредитования по ставке 15% на пополнение оборотного капитала. По этой программе ставка будет субсидироваться за счет средств федерального бюджета. Объем выдач — 300 млрд рублей. Кредиты будут выдавать более 100 банков, в том числе региональные. Общий объем поддержки по всем программам льготного кредитования составит 800 млрд рублей.

«Это дополнительная ликвидность, которая появится у предприятий, чтобы они могли переналадить производственные процессы, продолжить инвестиционные проекты и так далее», — отметил глава ведомства.

Минэкономразвития совместно с Банком России также прорабатывает вопрос о введении льготного периода для кредитов с «плавающей ставкой». Как пояснил Максим Решетников, сейчас 40% всех кредитов, которые получили предприятия, обслуживаются по ставке, которая привязана к ключевой ставке ЦБ, то есть, определяется по формуле «ключевая ставка+». В результате подъема ключевой ставки до 20% очень многие компании столкнулись с резким удорожанием кредитов.

«Вместе с Банком России, под руководством председателя правительства, мы прорабатываем вопрос о льготном периоде, чтобы это повышение было плавным. Отдельно рассматриваем два направления — по МСП и по крупным компаниям», — рассказал министр.

В заключении он подчеркнул, что Минэкономразвития вместе с общественными организациями, регионами, с Государственным советом по МСП продолжает работать над мерами поддержки для бизнеса.

«Корпорация МСП будет вести мониторинг реализации банками механизма кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, утвержденного Правительством РФ. Также по трем льготным программам кредитования с ЦБ РФ — «Антикризисной», «Инвестиционной» и «Оборотной» — Корпорация станет отслеживать структуру портфелей банков: чтобы выполнялись необходимые условия, и кредиты выдавались тем, кто в этом крайне нуждается», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, очень важно, чтобы все банки обстоятельно подходили к предпринимателям и, если они соответствуют утвержденным критериям и параметрам, им незамедлительно должна даваться отсрочка.

По льготным программам кредитования, отметил Исаевич, Корпорация МСП начнет отслеживать структуру портфелей банков.

«Во-первых, будем контролировать, чтобы выполнялись необходимые условия, а во-вторых, чтобы кредиты выдавались тем, кто в этом крайне нуждается. Отдельно станем контролировать ставки, которые Центробанк рекомендовал не повышать. Чтобы не было никаких допсоглашений ни у кого не просили, не требовали 100-процентное обеспечение и в оформлении кредитов без обоснований не отказывали», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП.

Он добавил, что в Корпорации понимают, какая колоссальная нагрузка сейчас легла на банки. При этом, по его словам, чтобы система продолжала стабильно работать для обеих сторон этого процесса, сейчас идет их фондирование.

«Со своей стороны, Корпорация дополнительно подстрахует банки. Мы увеличиваем предельный уровень риска по кредитам в рамках «зонтичного» механизма поручительств в 2 раза — до 10%», — заверил Александр Исаевич, добавив, что при возникновении сложностей в коммуникации с банками предприниматели могут использовать «Сервис 360°» для обращения в Корпорацию за помощью в решении вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.