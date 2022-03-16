Донецк, , 15:15 — REGNUM Участившиеся ракетные удары по городам Донецкой Народной Республики (ДНР) свидетельствуют о необходимости усиления подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ДНР. Об этом 16 марта заявил глава республики Денис Пушилин в эфире проекта «Соловьев Live».

Денис Пушилин Dnr-news.com

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«Сил и средств хватает, единственное, сейчас по ПВО нужно нам усилиться в любом случае, <…> потому что там хватает еще «Точек-У». По нашей информации, они могут в любой момент прилететь по центру города», — сказал он.

Также глава ДНР уточнил, что операция по освобождению республики от киевских боевиков продолжается в обозримом будущем будет завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооруженных сил Украины высокоточным ударом.