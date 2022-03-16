Казань, , 15:13 — REGNUM В Татарии существенно выросло количество сотрудников полиции, которые увольняются со службы. В связи с этим депутаты Госсовета РТ 16 марта приняли обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об увеличении материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел.

Полицейский Мвд.рф

Выступая перед парламентариями, заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров отметил, что в 2021 году из органов внутренних дел республики уволились 1659 сотрудников. Из них 56,1% ушли по собственному желанию, не достигнув выслуги лет, которая дает право на получение соответствующей пенсии. Недокомплектование личного состава в органах в настоящее время составляет 12%.

Недостаточный уровень денежного довольствия является одной их причин для увольнения со службы. Индексации денежного довольствия личного состава в период с 2012 по 2018 годы не производилась.

В Татарии в очереди на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья состоят 2574 сотрудника.

Депутаты Госсовета РТ обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о повышении зарплат сотрудникам органов внутренних дел, предоставление им возможности приобретения жилья по аналогии с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих РФ, повышение размера выплат за аренду жилья до среднерыночного уровня стоимости аренды в регионе проживания, установление льгот по оплате проезда к месту проведения отпуска, увеличение денежной компенсации за сверхурочную работу и другие.

В Госсовете РТ считают, что предлагаемые изменения поспособствуют сохранению личного состава органов внутренних дел и повысят привлекательность службы в полиции для граждан.

ИА REGNUM ранее сообщало, в органах внутренних дел Татарии в 2021 году зарегистрировали 51 933 преступления, из них 15 534 — тяжких и особо тяжких.

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