Ставрополь, 16 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае по результатам проверки прокуратуры и ФСБвозбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Ставрополя. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Действия заммэра привели к нанесению ущерба городу на сумму более 25 млн рублей, сообщили 16 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плитка на дорожках

Из подробностей дела известно, что оно связано с нарушениями в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что в 2019 году комитет городского хозяйства мэрии Ставрополя заключил контракт с компанией «Технология» на сумму свыше 449 млн рублей по благоустройству территории возле Комсомольского и Пионерского прудов.

Документ об исполнении контракта подписал заместитель главы администрации Ставрополя. При этом, несмотря на то, что фактически не были выполнены работы приобретению и укладке брусчатки из природного камня, акты были подписаны и подрядчик получил более 25 млн рублей за невыполненные работы.

В прокуратуре не уточняют, кто именно из заместителей попал под уголовное преследование, но, по данным «АиФ-СК», это Иван Скорняков — заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства.