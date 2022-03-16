Симферополь, , 15:11 — REGNUM Награду в 10 млн рублей объявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов за задержанием украинского ведущего, ранее призывавшего к геноциду русских. Об этом глава региона написал в телеграм-канале 16 марта.

Сергей Валерьевич Аксёнов Council.gov.ru

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«Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий украинского телеканала «24"призвал к уничтожению русских вместе с семьями и детьми. «Тот, кто призывает к убийству детей, должен быть найден», — написал в ответ в соцсетях глава Крыма.

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