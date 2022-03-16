Лозанна, Швейцария, 16 марта 2022, 15:09 — REGNUM Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. При этом российские и белорусские гроссмейстеры могут играть в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнаи (Индия).
Напомним, президентом FIDE с 2018 года является бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Читайте ранее в этом сюжете: Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в Ченнаи