Лозанна, Швейцария, , 15:09 — REGNUM Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. При этом российские и белорусские гроссмейстеры могут играть в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнаи (Индия).

Напомним, президентом FIDE с 2018 года является бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в Ченнаи