FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований
Лозанна, Швейцария, 16 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба организации.
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Шахматы
Отмечается, что совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. При этом российские и белорусские гроссмейстеры могут играть в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнаи (Индия).
Напомним, президентом FIDE с 2018 года является бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.