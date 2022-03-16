Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Геймеры обратили внимание, что улучшенная версия игры Grand Theft Auto V для консолей нового поколения получила новую функцию. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

Игра GTA V

Как отметила администрация twitter-страницы Mors Mutual Insurance, в видеоредакторе Rockstar, который фанаты GTA в шутку называют «фоторежимом на стероидах», появился такой эффект, как естественное размытие в движении (Natural motion blur). Издание отметило, что, судя по всему, его пока нельзя добавить в случае, если игра запущена в разрешении 4K.

Напомним, релиз версии Grand Theft Auto V: Enhanced and expanded состоялся 15 марта 2022 года. Напомним, что оригинальная игра вышла ещё 17 сентября 2013-го на консолях PlayStation 3 и Xbox 360.

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