Копенгаген, 16 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Правительство Дании готово принять самые жесткие меры в отношении продажи табачной продукции подрастающим поколениям. Об этом 16 марта на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Магнус Хёйнике, передает шведский телеканал SVT.

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«Мы предлагаем запретить не употребление этих продуктов, а их продажу», — подчеркнул министр.

«В основу законопроекта положен аналогичный законопроект в Новой Зеландии от декабря прошлого года», — добавил Хёйнике.

В дополнение к запрету на продажу табачных изделий правительство Дании также хочет запретить продажу алкоголя лицам моложе 18 лет, что будет означать увеличение возрастного ценза на два года.

Однако, пишут журналисты, правая оппозиция в фолькетинге уже выступила против принятия жестких мер.