Луганск, 16 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Командир минометного взвода казачьего подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) утром 16 марта подавил огневые точки ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Донской казак подавил огневые провокации со стороны ВСУ и уничтожил три огневые точки противника в окрестностях Попасной. Казачий батальон завладел вражеским оружием и боеприпасами.

ИА REGNUM сообщало, что 13 марта группировка войск ЛНР в ходе наступления освободила от националистов город Попасная. Казачьи силы Народной милиции ЛНР принимают участие в противодействии диверсионно-разведывательным группам ВСУ и установлении окончательного контроля над населённым пунктом Попасная.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.