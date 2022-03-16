Джакарта, 16 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила важность усилий по содействию глобальному равенству в области вакцинации от коронавируса, сообщает Antara.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Мы должны использовать этот импульс для активизации усилий по прекращению пандемии», — заявила глава МИД Индонезии.

Уровень вакцинации в ряде стран еще не достиг 10%, хотя до середины 2022 года осталось всего 3,5 месяца. Поэтому, по словам Ретно Марсуди, необходимо удвоить усилия по уравниванию доступа к вакцинам. Глава МИД страны также подчеркнула важность помощи, связанной с возможностью проведения вакцинации, поскольку в ней все еще нуждаются многие страны.

Индонезия ранее стала председателем COVAX AMC. Это глобальный механизм, целью которого является бесплатное распространение вакцин в 92 странах с уровнем дохода ниже среднего. В настоящее время 49% населения стран, входящих в состав COVAX AMC, получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 39% населения прошли полную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Австралии в Индонезии Пенни Уильямс совершила свой первый официальный визит в провинцию Центральная Ява.