Онгудайский район, Алтай, 16 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции на Украине, старший лейтенант Евгений Термишев представлен к медали «За отвагу». В ходе боёв в населённом пункте Гостомель под Киевом, офицер был ранен, но продолжил выполнение задач, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Умело руководя штурмовой группой, он выбил противника из занимаемой позиции, обеспечил выход подразделения на указанный рубеж, тем самым сохранив жизнь подчинённого личного состава», — говорится в сообщении.

За проявленное мужество старший лейтенант был представлен к награде. В настоящее время он проходит лечение в военном госпитале в Санкт-Петербурге с осколочными ранениями ног.

Как отмечается, Евгений Термишев родился и вырос в Онгудае, после прохождения срочной службы закончил Новосибирский военный институт. Жители села выразили благодарность родителям офицера за мужество их сына, отметив, что он является гордостью земляков.