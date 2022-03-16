Донецк, , 15:08 — REGNUM Украинские военные обстреляли населённые пункты Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 16 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

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Обстрел посёлка Гольмовский зафиксировали в 11:45 по местному времени (совпадает с московским). По населённому пункту выпустили пять мин калибра 120 мм.

Еленовку обстреляли в 12:30. По посёлку выпустили десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 марта киевские боевики обстреливали территорию ДНР 23 раза.

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