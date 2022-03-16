Белгород, 16 марта 2022, 15:51 — REGNUM Ритейлу и собственникам торговых точек предстоит нести персональную ответственность за необоснованное повышение цен, заявил 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В правительстве региона обсудили ценообразование на отдельные виды продуктов питания в магазинах. Власти видят, что на потребительском рынке региона фиксируется ажиотажный спрос на отдельные группы товаров. По словам губернатора, правительство будет всеми законными способами влиять на тех производителей и торговые сети, которые, «мягко скажем, используют конъюнктуру в целях необоснованного обогащения». Минсельхоз области ежедневно проводит мониторинг цен на продовольственные товары, а в региональный ФАС направлено уже 67 обращений как от потребителей, так и от производителей.
В Белгородской области 19 и 20 марта пройдут продовольственные ярмарки, где можно будет приобрести основные группы товаров по ценам от производителей без посредников, в том числе от компаний из соседний регионов.