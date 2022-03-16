Белгород, 16 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Ритейлу и собственникам торговых точек предстоит нести персональную ответственность за необоснованное повышение цен, заявил 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Ажиотаж у полок с крупами

В правительстве региона обсудили ценообразование на отдельные виды продуктов питания в магазинах. Власти видят, что на потребительском рынке региона фиксируется ажиотажный спрос на отдельные группы товаров. По словам губернатора, правительство будет всеми законными способами влиять на тех производителей и торговые сети, которые, «мягко скажем, используют конъюнктуру в целях необоснованного обогащения». Минсельхоз области ежедневно проводит мониторинг цен на продовольственные товары, а в региональный ФАС направлено уже 67 обращений как от потребителей, так и от производителей.

«Понимаю, повышение цен на бытовую технику — там влияет логистика, поставка. Но это не касается повышения стоимости на продукты питания. Это повышение розничных сетей или собственников. Других объяснений нет. Решать проблемы будем на уровне собственников, владельцев, на уровне муниципальных руководителей. За повышение цен каждый руководитель будет нести персональную ответственность», — заверил глава региона.

В Белгородской области 19 и 20 марта пройдут продовольственные ярмарки, где можно будет приобрести основные группы товаров по ценам от производителей без посредников, в том числе от компаний из соседний регионов.