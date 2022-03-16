Сеул, , 15:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о выделении большого объема средств на частную разработку двухступенчатой ракеты-носителя. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Пуск ракеты-носителя Gov.tr

По их словам, до 2027 года правительство намерено выделить 27,8 млрд (~$22,5 млн) на поддержку частной компании, которая займется разработкой двухступенчатой ракеты-носителя. Предполагается, что задачей ракеты будет вывод на орбиту малых спутников.

Сообщается, что данный проект должен расширить применение 75-тонного двигателя, разработанного для ракеты «Нури».

В министерстве отметили, что для участия в проекте будут отобраны три компании-кандидата. Процедура отбора завершится уже в апреле.