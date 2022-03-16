Мариуполь, ДНР, 16 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Мобильная связь и интернет на восточных окраинах Мариуполя восстановлены сотовым оператором Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба министерства связи ДНР.

Мобильная связь

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«В рамках выполнения поставленных задач по организации мобильной связи, мобильного интернета на освобожденных территориях сотрудниками ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» выполнены работы по монтажу базовой станции мобильной связи в поселке Сартана, что позволило улучшить качество связи в данном населенном пункте и обеспечить покрытие восточных окраин Мариуполя», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ведутся работы по размещению в городе Волноваха базовых станций мобильной связи.

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