Дейр-эз-Зор, Сирия, 16 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В сирийском городе Дейр-эз-Зор прошла массовая акция в поддержку спецоперации России на Украине, передает агентство SANA.

Минобороны России Сирия

«Жители Дейр-эз-Зора организовали митинг, выразив свою поддержку и солидарность с Россией и российским народом в борьбе против действий США, угрожающих ее безопасности и суверенитету», — пишет агентство.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.