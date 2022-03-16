Казань, 16 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» попросил экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) оценить качество работы судьи Виталия Мешкова в матче с «Ростовом». Об этом 16 марта сообщает пресс-служба клуба.

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«Клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 ошибочных или спорных решений рефери против одной из команд достаточно, чтобы считать судейство неквалифицированным или предвзятым.

Напомним, 14 марта «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счётом 1:2.

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