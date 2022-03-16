Волосово, Ленинградская область, , 15:16 — REGNUM Состояние одного из троих детей, невольно отравленных матерью в Ленинградской области, оценивается медиками как тяжелое. Об этом 16 марта проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В больнице Mos.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 39-летняя многодетная жительница деревни Бегуницы Волосовского района Ленинградской области днем 15 марта решила уложить трех своих сыновей спать, чтобы отдохнуть. Однако в полдень дети в возрасте 3, 6 и 9 лет спать не хотели, поэтому она дала им таблетки с седативно-снотворным действием, после чего детям понадобилась медицинская помощь.

«Мальчики 9 и 6 лет попали больницу в состоянии средней степени тяжести, а трехлетний — в тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Главке МВД, ранее мать уже привлекалась к административной ответственности за неисполнением родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН).

На телах детей были зафиксированы многочисленные синяки и кровоподтеки, по данному факту региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних.

«Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.

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