Астана, 16 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Закон «О средствах массовой информации» Казахстана нуждается переработке. Об этом 16 марта заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием согражданам в парламенте.

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«Дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых ответственных средств массовой информации, поэтому необходимо пересмотреть закон … с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», — сказал Токаев.

Он отметил, что государство будет способствовать созданию сильных медиа-ресурсов. Президент призвал СМИ к гражданской ответственности и «работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов».

Токаев заявил, что журналисты должны переживать свою родину и сограждан. Он напомнил, что СМИ часто называют «четвёртой властью», и призвал пользоваться этим влиянием с осторожностью.

Стоит отметить, что Токаев в ходе послания анонсировал значительные изменения в структурах власти. В том числе он заявил, что нужно сократить часть полномочий президента республики.