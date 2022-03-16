Уфа, , 14:57 — REGNUM Мэром Уфы назначен исполняющий обязанности главы администрации города Ратмир Мавлиев. Об этом 16 марта сообщает ИА «Башинформ».

Портфель Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что такое решение было принято на внеочередном заседании Уфимского горсовета. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат.

«Сегодня важный день для столицы Башкортостана. Уфу я вижу, как город, комфортный для жизни. Как отец двоих маленьких детей, я хочу иметь представление, где и как они будут учиться. Пришло время менять подходы в управлении городом. Городу требуется современная медицина, Уфа должна утвердить статус зеленой столицы. Определяющим смыслом команды Хабирова является обеспечение достойного уровня жизни людей», — приводят журналисты слова Мавлиева.

Сообщается, что он также заявил о поддержке предпринимательства, а также уменьшении числа проверок и постоянном живом общении с жителями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 марта к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы после проверки документов были допущены четыре кандидата: Азамат Галин, Ратмир Мавлиев, Ильдар Чанышев и Артур Шайнуров.