Уфа, 16 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Мэром Уфы назначен исполняющий обязанности главы администрации города Ратмир Мавлиев. Об этом 16 марта сообщает ИА «Башинформ».

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

Сообщается, что такое решение было принято на внеочередном заседании Уфимского горсовета. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат.

«Сегодня важный день для столицы Башкортостана. Уфу я вижу, как город, комфортный для жизни. Как отец двоих маленьких детей, я хочу иметь представление, где и как они будут учиться. Пришло время менять подходы в управлении городом. Городу требуется современная медицина, Уфа должна утвердить статус зеленой столицы. Определяющим смыслом команды Хабирова является обеспечение достойного уровня жизни людей», — приводят журналисты слова Мавлиева.

Сообщается, что он также заявил о поддержке предпринимательства, а также уменьшении числа проверок и постоянном живом общении с жителями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 марта к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы после проверки документов были допущены четыре кандидата: Азамат Галин, Ратмир Мавлиев, Ильдар Чанышев и Артур Шайнуров.