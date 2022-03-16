Москва, 16 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Данные о взломе или появления в интернете персональных данных или пластиковых карт появляются регулярно во всех странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Оплата банковской картой

«В большинстве случаев многие российские граждане уже имеют отдельную карту или кошелёк для операций через интернет. Базы по имеющимся сливам пополняются и обновляются.

А у злоумышленников появляется интерес это все монетизировать через обывательский интерес обывателя «а есть ли данные обо мне или моих картах в интернете в открытом доступе?» и получить таким образом ещё больше информации о человеке.

Как правило, о банковских картах волнуются те, кто имеют большой оборот операций через интернет (магазины, сервисы, посредники). Они же имеют рабочее место с IP-адресом и регулярные операции через интернет.

Единых официальных баз открытого доступа для проверки карт, и какой банк их выпустил нигде в мире нет.

Все попытки проверки в интернете на сайтах мошенников заканчиваются как заполнением персональных данных человека в формы, которые даже без данных по вашему кошельку имеют ценность для больших данных и искусственного интеллекта», — пояснил эксперт.

Как сообщало, мошенники начали использовать фейковые сайты, предназначенные для проверки банковских карт.

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