Эр-Рияд, 16 марта 2022, 14:59 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз покинул специализированную больницу имени короля Фейсала в Эр-Рияде после проведения операции на сердце. Об этом 16 марта сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA.

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
Kremlin.ru

По данным журналистов, 86-летний монарх прошёл обследование, а также перенёс операцию по замене кардиостимулятора.

Отмечается, что ближайшие несколько дней король проведёт на домашнем режиме, после чего вернётся к исполнению своих обязанностей.