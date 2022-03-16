Эр-Рияд, , 14:59 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз покинул специализированную больницу имени короля Фейсала в Эр-Рияде после проведения операции на сердце. Об этом 16 марта сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA.

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд Kremlin.ru

По данным журналистов, 86-летний монарх прошёл обследование, а также перенёс операцию по замене кардиостимулятора.

Отмечается, что ближайшие несколько дней король проведёт на домашнем режиме, после чего вернётся к исполнению своих обязанностей.