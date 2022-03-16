Король Саудовской Аравии покинул больницу после операции
Эр-Рияд, 16 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз покинул специализированную больницу имени короля Фейсала в Эр-Рияде после проведения операции на сердце. Об этом 16 марта сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA.
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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
По данным журналистов, 86-летний монарх прошёл обследование, а также перенёс операцию по замене кардиостимулятора.
Отмечается, что ближайшие несколько дней король проведёт на домашнем режиме, после чего вернётся к исполнению своих обязанностей.