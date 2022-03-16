Тюмень, , 14:55 — REGNUM Тюменский зоопарк оштрафован на 250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Степной орёл Олег Кугаев © ИА REGNUM

Установлено, что в зоопарке без соответствующих разрешений содержались чёрный гриф, степной орёл и белоголовый сип, занесённые в Красную книгу РФ.

В связи с выявленными нарушениями, по постановлению природоохранного прокурора, ООО «Тюменский зоопарк» привлечено к административной ответственности по ст.8.35 КоАП («Содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных без надлежащего на то разрешения») в виде штрафа в размере 250 тыс рублей.

Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области ряд птиц изменил свой статус в региональной Красной книге.

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