Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чебоксарах произошло очередное крупное ДТП с участием пассажирского транспорта. Столкнулись маршрутка, троллейбус и грузовое транспортное средство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В Чебоксарах произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки Мвд.21.мвд.рф

Авария произошла 16 марта в 12:30 по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. По предварительным данным правоохранителей, водитель «ГАЗели Некст» врезался в микроавтобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск и выезжающий с остановки общественного транспорта «Больничный комплекс». В надзорном ведомстве отмечают, что после столкновения маршрутку откинуло на троллейбус (маршрут № 1).

По данным ГИБДД Чувашии, на момент столкновения в салоне микроавтобуса находились девять пассажиров, в троллейбусе — 30 человек. Предварительно в ведомстве установили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового транспорта.

«В настоящее время имеется информация о двух пострадавших пассажирах автобуса, которые доставлены в больницу, в том числе несовершеннолетний, 2006 года рождения. Их жизни ничего не угрожает», — говорят в республиканской прокуратуре.

В УМВД по городу Чебоксары первоначально сообщали о двух пострадавших. По последним сведениям, число пострадавших могло достигнуть трёх человек.

По факту ДТП надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства в сфере организации безопасности движения пассажирского автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло 25 марта 2022 года в Батыревском районе Чувашии. Предварительно в полиции установили, что водитель фуры не справился с управлением на заледенелой дороге и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, в салоне которого находились 14 пассажиров. Травмы получили пять человек.

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